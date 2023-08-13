手術前患者需要脫除身上衣物，近年來女性流行施作的光療指甲也必須卸掉，醫護坦言，患者常為此怨聲載道。她表示，手指、腳趾的甲床是監測血氧的部位之一，若施作光療指甲會影響監測功能，因此必須卸除。

衛生福利部桃園醫院新屋分院手術室護理長李宜珈分享，手術前需要提醒患者脫光身上衣物，身上配戴的首飾也要一併移除，換上乾淨的手術衣，而手術衣需要反著穿。

這時常遇到患者拒絕、反駁地說「明明只是小手術，為什麼衣服要全部脫光？」、「為什麼我剛做沒多久的光療指甲也要卸除？」。李宜珈感嘆，聽到這些質問相當稀鬆平常，許多患者對於手術要把衣服脫光這件事會感到尷尬，不安全感飆升。

李宜珈解釋，第1個原因是，手術需要有足夠的消毒範圍，通常會以同心圓向外消毒15公分，以確保手術部位為無菌狀態，降低術後傷口感染。倘若患者穿著衣服會影響消毒範圍，此外，手術衣反著穿和麻醉方式有關。

第2點，李宜珈表示，由於手術部位會出血，需使用到電燒儀器止血，此時會在病人身體平整處貼上導電貼片，避免止血過程造成導電反應。

再來是許久愛美的女性會遇到的狀況，那就是光療指甲要卸除。李宜珈說，手術過程最重要的生命徵象指標之一就是血氧，而手指及腳趾的指甲床是監測患者是否缺氧最快速的部位之一，因此才會在手術前請患者將美甲卸除。

李宜珈另提及，民眾不必擔心，因為在手術室內並不會裸露身體，醫師在消毒好手術部位後會蓋上消毒的布單，只會露出手術部位，護理師會在一旁隨時保護患者避免體溫下降。希望上述原因能讓患者清楚如此要求的原因，更能安心互相配合，讓手術順利完成。