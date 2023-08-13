國民黨總統參選人侯友宜昨（12）日於台南大觀音亭暨祀典興濟宮演講時，提及當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，民進黨立委郭國文、林靜儀等人指控，侯說了「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋ ㄅㄧㄤˋ」等話，並稱這是公然恐嚇。對此，媒體人張禹宣研判，「ㄅㄧㄤˋ ㄅㄧㄤˋ」是在指警匪駁火的場景，而「做人講話要算話」則是挾持案落幕後的結論，他直呼，類似前高雄市長韓國瑜2020年競選總統時的「標題殺人」操作，已經被啟動了。

侯友宜競辦昨表示，郭國文、林靜儀指控侯友宜說了「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，還稱此話是在恐嚇鴻海創辦人郭台銘，但侯完全沒有說這段話，這種惡意操作、製造假訊息的方式比斷章取義還邪惡，根本是無中生有，製造社會對立與仇恨。

圖為侯友宜（中間白衣者）抱著南非武官幼子離開官邸的照片。（中時資料照）

張禹宣今在臉書發文判斷，侯友宜提到「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，是在描述他抵達南非武官挾持案現場時，發現警方與陳進興因意外擦槍走火，導致原本的停火協定破局，雙邊對轟的情形；而會提到「做人講話要算話」，則是在說他答應歹徒不帶槍進入室內，因而救出人質的結論。

張禹宣認為，綠營與部分媒體抓著「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」說猛打，顯示「標題殺人」的惡意漩渦已經被啟動，此場景與韓國瑜選2020的狀況似曾相似。但他也發現，侯友宜面對此攻擊不但不著急，甚至還泰然自若、在受訪時大量使用了台語，面對這個被刻意操作的風向，對侯來說未必會是逆風。