西非經濟共同體擬派遣一支議會委員會前往尼日，會見上個月奪權的政變領袖團。這是區域間為求恢復文人統治，與包括宗教領袖聯手的最後努力。

路透社報導，尼日軍方上個月監禁總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）並解散民選政府，引來區域各國的譴責。西非多國已啟動待命軍事部隊，說一旦談判失敗，就會部署這些部隊作為最終手段。

但以將領蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）為首的政變領袖團拒絕了西非經濟共同體（ECOWAS）、美國和其他國家所做的外交努力，升高這個已飽受致命伊斯蘭主義叛亂摧殘的赤貧西非沙赫爾（Sahel）區域爆發進一步衝突的隱憂。

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

尼日是鈾的重要生產國，也是對抗伊斯蘭主義分子的西非盟友，然而如今危在旦夕的不只是尼日的命運，還有在西非及中非地區互相競逐戰略利益的全球大國；這塊區域在短短3年內就發生了7次政變。

美國、法國、德國和義大利在尼日都有駐軍，蓋達組織（Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）在當地的分支已經殺害成千上萬人，並害數以百萬計民眾流離失所。

隨著不安全感升高、民主受到侵害，加上領袖們紛紛尋求新夥伴以恢復秩序，俄羅斯在此地的勢力已悄然增長。

西非經濟共同體議會今天召開會議討論在尼日的進一步行動。發言人指出，目前雖然還沒做出決定，不過議會已成立一個委員會，計劃會見擔任西非經濟共同體輪值主席的奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu），以取得前進尼日的許可。

奈及利亞總統府消息人士今天表示，以巴拉勞（Sheikh Abdullahi Bala Lau）為首的知名奈及利亞伊斯蘭學者團也會晤了提努布，希望爭取出手干預的許可，提努布已經批准。

目前不清楚這群伊斯蘭學者是否已經在尼日境內，但他們的計畫是要會見尼日的神職人員，以化解這場外交僵局。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120813