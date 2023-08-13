原型食物乾煸鱔魚外型有如小蛇，須克服心理障礙才敢吃。（張朝欣攝）

立秋後開始進補，雲林縣北港鎮有餐廳推出一整尾的乾煸鱔魚，搭配麻油、薑絲乾煸逼出鱔魚水分，吃起香而不燥，可補血增強體力，是早年很受歡迎的進補食材，常見於北港地區。但整尾鱔魚經乾煸盤成香環狀，有如小蛇，愛吃的人覺得是美味，有人則覺得外形相當嚇人，須克服心理障礙。

之前大王具足蟲拉麵引發原型食物話題，陸續出現整隻青蛙的青蛙蛋糕、鱷魚腿拉麵，其實北港地區早年就流行整尾的乾煸鱔魚，婆婆媽媽認為鱔魚營養豐富，冬天經常乾煸鱔魚給家人作為營養補給，婦女坐月子需補血，乾煸鱔魚完整保存鱔血，被視為產後調理身體的聖品。

北港吉輝餐廳負責人蘇吉輝表示，鱔魚生命力非常強，只要保持皮膚潮溼，用塑膠袋包起來放到冷藏室，即時沒有吃東西也能存活好幾天，因此自古就被認為是進補食材，一般餐廳的鱔魚料理大多是切片或切絲再熱炒、乾煸，北港地區則習慣佐麻油與薑片整尾乾煸。

蘇吉輝說，乾煸整尾鱔魚，體型太大不容易煸掉水分，最好選用每尾50至60公克的小鱔，煸起來省時又乾香，吃的時候整尾拿起來啃，可吃到肉與血條，不會吃到刺，吃到最後只剩一條魚骨。不過其外形有如小蛇，不少顧客覺得無法接受不敢吃，但喜歡吃的人視為美食，一口氣可吃2、3尾。

陳姓顧客指出，小時候媽媽冬天經常乾煸整尾鱔魚讓全家進補，只要煸夠乾，連鱔魚骨都可以吃，是很好的鈣質補充，長大後到餐廳，很少看到這道菜，只有少數古早味餐廳有這味，吃起來很懷舊，但一些朋友覺得乾煸鱔魚整尾黑漆漆，像是在吃小蛇，直說還是習慣吃快炒鱔魚切片、切絲，整條就「敬謝不敏」。