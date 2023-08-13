一名林姓男子和女友，約了女網友小美到摩鐵唱歌，林姓情侶兩人喝酒喝到半夜，但小美僅是陪唱。事後小美累了先上床休息，林男和女友也一起上床，未料兩人以為小美睡著，竟當場在一旁嘿咻，林男還偷偷背著女友，伸手摸小美的胸部，並深入內褲摸臀，小美氣得大叫「誰摸我」，一轉頭才發現林男和女友交疊在一起。小美事後對林男提告，法官審理後，依犯乘機猥褻罪，將林男判1年徒刑。全案還可上訴。

根據判決書，女網友小美控訴，案發當天林男和女友約她到館喝酒，但她自己沒喝酒，直到隔日早上，她上床休息但始終清醒，隨後林男的女友也上床躺在旁邊並蓋同一條棉被，我當時是側躺背對她，且無翻身空間。

小美描述，事後林男也躺在女友旁，但是突然感覺有一隻手貼在我的腰上，再往上摸我的內衣後面肩帶及扣子，並摸我的腋下，又拉開內褲往內摸我的臀部，全程約5分鐘，這時她氣得轉頭起身大叫「為什麼摸我」。

但小美轉頭看時，看到林男及女友均張大眼睛驚訝地看著她，而且2人處於交疊狀態應是在親熱，罵人之後，我又躺下，就看著他們兩人進入浴室，因自己與他們不熟，現場狀態很尷尬，事後趁著他們睡著後才自己離開，但愈想愈氣，於是報警提告。

但是林男辯稱，自己當時酒醉已沒印象，女方的朋友們叫他解釋案發經過，但他也回覆「沒印象」，未料對方不讓他解釋，且一直罵我跟女友，要求我向女方先道歉，我想想乾脆就先道歉，事後女友說的手被她壓住，且隔了2個人的距離，根本不可能摸到小美。

法官審理時發現，林男的女友聽到小美喊叫後，立刻推開林男阻止他繼續摸小美，兩人還因此吵架，林男事後又向小美一再道歉她之事。依一般情形，若遭他人指控猥褻時，若認為與事實不符，應當積極辯駁、否認，以避免產生誤會冤屈，但是林男及女友並未如此，反而不斷表達抱歉，表示不會再發生，等於認同錯誤行為，因此確認犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處1年徒刑。全案還可上。