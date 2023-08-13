胡瓜（左）號稱「狗公腰」。（民視提供）

胡瓜主持的民視《綜藝大集合》本周前往嘉義「歡喜財神廟」，為了學習濟公精神，胡瓜特別準備「濟公送窮樂透猜」關卡，並與阿翔一同示範遊戲規則。號稱「狗公腰」的他屢屢獲勝，讓阿翔最後惱羞成怒的大喊「我不玩了啦！」

胡瓜針對濟公的特點設計全的遊戲，第一關的「醉仙不倒翁」，兩位挑戰者面對面站立泳池前，在雙腳被固定的情況下，輪流出力推對方，將對方推倒並浸入泳池者獲勝，這個相當考驗核心及腰力的遊戲，為了傳授遊戲訣竅，身為大哥的胡瓜首先示範，點名阿翔一同上場，看著大哥胡瓜自願要「被推摔水池」，如此敬業的精神，讓在場鄉親感動的呼喊「瓜哥」，阿翔還事先道歉：「玩遊戲就是要認真，不會因為大哥就放水的」。怎料話一出口，阿翔就被胡瓜的首次攻擊一推，居然「一秒K.O.」，如此不堪一擊狼狽入水的畫面，讓眾人大笑出聲。

阿翔驚慌地解釋一切都是風水問題，要求變換位置，更以「身形」為藉口，要求先推兩下，在阿翔的接連攻擊下，胡瓜都重心不穩險些落水。面臨危險之際，胡瓜展現「狗公腰」的驚人腰力，挺直身版並利用反作用力再次將阿翔推入水，如此懸殊的慘輸，讓阿翔爆氣喊到「我不玩了啦！」，讓現場所有人爆笑。