有家長在臉書社團發文，指稱自己的5歲兒子，本月4日在苗栗1家早療機構突然倒地送醫，緊急接受顱內出血手術，家長控訴事發至今10天仍不知真相，早療機構與縣府13日則指將協助查明真相。

男童家長在臉書爆料公社發文，指出孩子有自閉症，及語言、情緒問題，接受早期療育，家人每天接送上、下課，8月4上午11點接獲通知，男童上課時間發生意外，頭部受到重創送醫，昨天還做頭部引流手術，目前加護病房搶救中。

家長文內提及，家屬沒有看到監視器畫面，警方也表示沒有看到什麼，讓他們心痛至極，也很煎熬 ，男童顱內出血，視網膜出血，腦壓偏高，家屬有權知道發生什麼事了。

早療機構13日發表聲明，全案已經進入司法調查中，完整監視器資料已提供檢警單位，目前靜待司法釐清事件的原委及真相，同時老師、社工及單位主管同感震驚、難過、不捨，該機構立刻成立事件小組，陪伴家庭面對及提供必要之協助，全體在面臨突發身體狀況時，謹遵SOP辦理，除配合調查，仍會繼續提供身心障礙家庭服務。

苗栗縣政府社會處回應，在接獲消息後，第一時間有立即了解狀況，目前還無法確認是孩子自身的問題，還是機構疏忽照顧或虐待，全案檢警正釐清有無傷害或虐待情事。