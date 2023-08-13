日本人是出了名的「細節狂」，一名網友分享，最近入住日本一間飯店，飯店的工作人員看外面天氣很熱，就先幫他們把房間冷氣打開，因此他們一進房就可以享受到舒服涼爽的空間，超級貼心又細節滿滿的舉動，讓他忍不住驚呼下次還想再來住，貼文也吸引1.9萬人狂讚，引起網友討論。

一名網友在推特上分享，近期入住日本一間飯店，被其貼心服務震驚到不行。還記得入住那天的天氣很熱，他們在櫃台完成入住手續後，拖著行李去房間，沒想到一打開門，就感受到撲面而來的冷空氣，原來是工作人員看天氣很熱，預先幫他們開好冷氣。

原PO見狀直呼太貼心了！也感嘆地說「這服務好到以後都想選這間飯店來住。」貼文吸引1.9萬人朝聖，不少網友被該飯店貼心的舉動圈粉。「如果這種情況發生在我第一次入住的酒店，我相信我會成為它的忠實粉絲」、「這也太貼心了」、「對細節的關注令人嘆為觀止」。

不過也有網友表示，很多自由行的旅客入住時間不一定，預先開冷氣讓房間保持舒適溫度雖然很棒，但是同樣也很浪費電，另有人則說，不是每間飯店都可以預先開冷氣，有些飯店需要插入門房小卡，蠻麻煩的。