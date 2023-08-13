翃舞製作今年在法國外亞維儂藝術季演出作品《羽人》（Birdy）8人版，由編舞家賴翃中編舞，20場演出皆廣受觀眾好評，這部作品也將在9月中旬於南投演出雙人舞版本。

《羽人》是從賴翃中拿下西班牙布爾戈斯國際編舞大賽首獎的舞作再發展，近年也經常演出。舞作特色可見舞者頭上頂著一支京劇所用的道具翎子，時而模擬鳥兒奔走，欲振翅飛翔，但是卻又被頭上的長羽毛絆住，不自覺地痛苦吶喊，卻又喊不出聲音來，只能抖動翎子，滿是無奈。

翎子是戲曲道具，長達150公分，象徵鳥獸意象，透過脊椎的延伸甩動表達能量的漣漪，呈現生命在變幻的局勢中飛翔的精神。

這是翃舞製作繼2022年英國愛丁堡藝穗節、法國外亞維儂藝術節以及2023年澳洲阿德雷德藝穗節後，第三度在國際藝術節中大放異彩。接下來返台包括於北投地區樂齡素人舞者合作舉辦《我們來跳舞，講北投的故事》舞蹈工作坊。

《羽人》將於9月17日在南投縣政府文化局演藝廳登場。