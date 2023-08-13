台灣新世代關懷協會、台中市政府警察局、立委江啟臣服務處等單位共同舉辦「啟動小小超級警察」活動，吸引超過百名小朋友參加。（江啟臣提供／馮惠宜台中傳真）

為了讓孩子們體驗警察工作的辛苦，台灣新世代關懷協會、台中市政府警察局、立委江啟臣服務處等單位於今（13日）共同舉辦「啟動小小超級警察」活動，吸引超過百名小朋友報名，現場國小一到三年級的小小警察，駕駛著可愛的小小警車，在現場學習婦幼安全議題，並一窺採集指紋的鑑識技術。

台灣新世代關懷協會榮譽理事長暨立法委員江啟臣表示，這是台灣新世代關懷協會在暑假期間所舉辦的第二場營隊，希望藉由場域體驗的方式，給孩子從參與中學習，同時亦能夠體會警察在執勤時的辛勞。

台灣新世代關懷協會在暑期間總會舉辦各類的活動，尤其是小小消防員與小小警察體驗，往往在網路開放報名不久後就額滿，希望主辦單位能夠多些名額。本次的小小警察營，內容豐富，不僅有穿警察制服的體驗、婦幼安全宣導，以及深受大小朋友都喜愛的開著小小警車學習交通規則以及與重型警用機車拍照，更特別的是孩子能夠學習如何使用鑑識設備採集指紋，體驗到警察顯為人知的區域。

主辦單位台灣新世代關懷協會表示，小小警察體驗已經舉辦兩屆了，希望可以讓孩子們參與各項不同領域，增進對警察單位的認識。尤其，要特別感謝警政單位對於本次活動的協助，讓孩子們都玩得很開心。

活動中，當孩子們穿上帥氣的警察制服，又萌又帥的模樣，讓家長的手機記憶體瞬間不足，參與的家長表示，謝謝主辦單位用心的活動安排，讓孩子們度過愉快的暑假。詹同學說，好開心能參加這麼好玩的活動，尤其急速戰警騎乘小小哈雷警用機車更是刺激好玩，之前也有參加小小消防營，希望以後能有更多類似的活動，不然每次要搶名額都擔心搶不到。