國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策，且不排除重啟核四，引來民進黨立委賴品妤怒罵「重啟個屁！」結果賴品妤被踢爆他的父親前民進黨立委賴勁麟是綠能大亨，網友羨慕稱「來世願做小公主」、「世上只有爸爸好，有黨的孩子像個寶」。館長陳之漢痛罵賴品妤，當台灣人白癡？這就是民進黨！

國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策，且不排除重啟核四，引來民進黨立委賴品妤怒罵「重啟個屁！」

侯辦發言人黃子哲踢爆，賴品妤的父親賴勁麟是綠能大亨，「根據經濟部商業司資料顯示，由賴勁麟掛名公司代表人的能源相關公司，就高達18家，雲豹公司的資本額就高達20億元，要說賴勁麟是台灣的綠能大亨並不為過」。

侯競辦發言人、北市議員柳采葳也批賴品妤，火氣這麼大，是不是侯友誼的能源政策影響到賴品妤家的綠能事業？

郭正亮日前在政論節目《國民大會》表示，賴品妤「可能一時也忘記了，她爸爸登記了18家公司，都是綠能的」，雲豹不是賴勁麟的公司，只是去當董事，但賴勁麟在內湖的地址登記了18家公司，「請問你是要幹嗎？」

館長陳之漢。（資料照片）

不少網友也紛紛到賴品妤臉書留言、「我終於知道為什麼反核了！」，還有人諷刺，「投胎投得好，生活沒煩惱」、「當然要反核呀，不然把拔的企業怎模辦」、「來世願做小公主」、「世上只有爸爸好，有黨的孩子像個寶」。

館長陳之漢日前也在直播中痛罵賴品妤，當台灣人白癡？然後用網軍側翼打壓別人，這就是民進黨！

雲豹能源12日發布新聞稿指出，賴勁麟先生於1998年擔任立委期間，是國內首位提出「獎勵再生能源發展條例」之委員，並致力推動綠能發展逾20年。雲豹能源董事會倚重賴董事長在綠能領域的貢獻，及其公司治理、管理能力，推舉其擔任董事長，並自2017年12月起擔任雲豹能源董事長迄今。經查，2017年12月賴勁麟正式擔任雲豹能源董事長時，賴品妤並非立法委員。本公司係以賴勁麟先生之專業而選任其為董事長於先，自始至終皆依法、尊重市場機制推行業務。「賴勁麟董事長持股數不到1%，絕非雲豹能源大股東，遑論雲豹能源為其家族企業」。「近來，網路言論針對本公司之質疑，均可從公私部門之公開資訊查證，如有以訛傳訛，致損害本公司品牌形象者，本公司將依法捍衛公司權益！」