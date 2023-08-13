周三（8／16）農曆7月即將到來，也是俗稱的「鬼月」，民間有不少禁忌需注意，對此，小孟老師在臉書上分享鬼月16禁忌，包括不可祭拜要拿大魚、不要用發糕、芭樂、粥和釋迦等蔬果，也最好不要拿番茄祭拜，否則容易有血光之災。
1、 鬼月不可放鞭炮
在鬼月期間不可以放鞭炮，當心炸到好兄弟。
2、拜魚尾要選大的不可選擇小的
在鬼月期間要祭拜，魚尾需選擇大的，若選擇小的來拜，代表事業規模將會變小，魚尾越大則代表事業規模會越大。
3、雞跟魚都要完整不可切
在鬼月期間若要祭拜，雞跟魚都要完整絕對不可切。
4、不要拜發糕
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜發糕，代表好兄弟一直發會一直來。
5、不要拜芭樂
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜芭樂，象徵會被開「芭樂票」（支票跳票）。
6、不要拜番茄
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜番茄，否則容易有血光之災。
7、不要拜鴨蛋
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜鴨蛋，代表到蘇州賣鴨蛋，象徵不吉祥。
8、不要拜黑皮蛋
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜黑皮蛋，代表做生意者將會遇到黑心客。
9、不要拜粥
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜粥，代表事業的績效稀疏。
10、不要拜釋迦
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜釋迦，因為象徵釋迦眸尼的頭，拜了將會頭痛。
11、不要放蠟燭在桌上
在鬼月期間不可放蠟燭在桌上，代表會前途微弱。
12、不要拜烤太焦黑的雞
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜烤太焦黑的雞，代表諧音「烤雞差」（考績差）。
13、不要拜蓮霧
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜蓮霧，代表前途霧茫茫。
14、不要拜麻糬
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜麻糬，代表工作會較軟弱無力。
15、不要拜蛋卷
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜蛋捲，代表事業將會脆弱。
16、不要拜豬肝
在鬼月期間若要祭拜，千萬不可拜豬肝，代表將會整年遇到黑心的顧客或老闆。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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