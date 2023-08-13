桃國標盃重磅回歸 這年齡參賽最踴躍超卡哇伊

桃園市市長盃國際標準舞錦標賽13日重磅回歸，吸引港、澳、台三地逾500名「舞」林高手同場競技。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局也藉由比賽活動，加強宣導常見詐騙手法

台灣選手陳秉辰和蒲思羽不負眾望，摘下國際業餘公開組標準組金牌

疫情3年讓許多國際賽事停擺，桃園市市長盃國際標準舞錦標賽13日重磅回歸，吸引港、澳、台三地逾500名「舞」林高手同場競技，尤以兒童單人組戰況最激烈，最終台灣選手陳秉辰和蒲思羽不負眾望，摘下國際業餘公開組標準組金牌，選手們都很開心能一展舞技。

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「桃園市運動會－市長盃國際標準舞錦標賽」13日在桃園住都大飯店舉行，活動執行長林傳恩表示，前幾年受疫情影響的關係，港澳台三地的舞蹈比賽被迫暫停舉辦，讓許多選手無法一展舞技，只能在家持續養精蓄銳、磨練舞技，如今疫情已經結束，選手們紛紛出爐，摩拳擦掌地參與比賽，他強調賽事都都經過桃園市政府體育局認證，並在標準舞、拉丁舞設有高額獎金組別，透過優渥獎金激勵選手全力以赴，選手也可藉由舞蹈成績，申請到優異學府。

林傳恩說，賽事吸引來自香港、澳門、台灣三地「舞」林高手同場競技，其中以香港米雪爾慈善基金會一行20餘人為數最多，並由香港環亞體育舞蹈學會會長殷耀基及教練汪映圻帶隊抵台，促進港澳台三地文化交流，參加選手人數高達500多人次。

林傳恩也提到，桃園市舞蹈業職業工會及社團法人桃園市舞蹈運動協會所承辦112年度勞動部勞動力發展署桃竹苗分署－產業人才投資方案舞蹈訓練班，多位學員也參與此次的表演與比賽，讓沉寂許久的選手們能一展舞技、喜愛運動舞蹈的人們也能夠在今日一飽眼福。

長達12小時賽事，最終台灣選手陳秉辰／蒲思羽不負眾望，摘下國際業餘公開組標準組金牌，其餘國際組別成績為，國際青少年二級單人A組標準舞，金牌林立妍、銀牌陳益宏、銅牌林鎮宇。國際兒童二級單人A組標準舞，金牌葉亭萱、銀牌巨佳禾、銅牌張哲睿。國際青少年一級單人A組標準五舞，金牌杜佳諭、銀牌巨佳禾、銅牌張哲睿。國際兒童一級單人A組標準舞，金牌郭吳采蓁、銀牌詹采甯、銅牌周佩妍。

桃園警察分局也藉由比賽活動，加強宣導常見詐騙手法如假愛情交友、假親友詐騙、假網路購物、分期付款詐騙及投資詐欺。並於現場辦理小型反詐騙有獎徵答活動，希望強化港、澳、台三地民眾識詐知識，提升自我保護能力，避免遭詐，也同時宣導婦幼安全知識，著重在宣導跟騷法相關法律概念，提醒民眾追求異性時切勿違反當事人意願進行不當追求，以免觸法。