高鐵省時又快速，一名男子表示，昨（12）日拿事前買好的高鐵票上車，發現對號座車廂內滿是站票旅客，期間他離座去廁所，穿過人群還被一名大哥翻白眼「嘖」了一聲，他印象中購買自由座旅客，不得在對號車廂，但當天列車長卻打破規定，讓他氣得罵搭高鐵沒有得到較好的品質，感嘆高鐵已逐漸台鐵化，貼文獲多數網友認同，更有人喊出高鐵票價應提高2倍。

原PO於論壇《Dcard》指出，昨搭高鐵返鄉，他從板橋上車發現對號座車廂擠滿站票的旅客，穿過人群才找到自己的座位，讓他超級崩潰「整個車廂又擠又吵，我還以為我搭到台鐵自強號。」後來聽列車長廣播才知道，因自由座旅客較多，站票旅客可到對號座車廂。

途中他想到廁所如廁，再返回座位竟被一名站票的大哥翻白眼、嘖了一聲，讓原PO氣得想到官網的客服信箱投訴，「高鐵票有這麼難訂嗎？我也是前兩天才訂的啊！」返家後他再上官網確認，發現「自由座不可站立於對號車廂」的規定沒變，他氣得怒轟「搭高鐵就是要好一點的服務、安靜一點空間、節省通勤時間，買貴一點的票也沒關係。」感嘆高鐵已逐漸台鐵化。

貼文讓不少網友有感，認為高鐵票價應提高2倍，提升搭乘品質，「就是高鐵票價太便宜了，連自由座也是，導致人太多太擠，你有看過商務艙爆滿嗎？」、「早就台鐵化了，擠到爛，一堆人站在旁邊超級不舒服的」、「我覺得高鐵價格應該要兩倍」、「這樣搞確實滿像台鐵的」、「高鐵漲個2成如何？漲價後自然會有一批人會轉搭台鐵或客運」。