高雄一名13歲國二少女獨自在補習班教室時，老師突坐到她旁邊的座位，竟伸出狼爪來回撫摸她大腿內側，藉此滿足性慾，直到有學生進教室，狼師才罷手。隔年8月，狼師又在樓梯間強吻她，少女身心受創無法隱忍，向學校導師哭訴，少女母得知憤而提告。法官日前判決，狼師分別涉犯妨害性自主罪，各判刑5月，應執行8月；可上訴。

判決書指出，110年8月某天下午，少女前往補習班等上課，該班的男老師走進教室後就坐到少女身旁的座位，少女原本不疑有他，沒想到令人恐懼的事情發生了，老師竟變身狼人，突然就伸手往她的大腿內刺不停撫摸，少女擔心害怕不敢反抗，直到有其他學生走進教室，狼師才趕緊停手，裝作若無其事。

不料，事情發生7個多月，111年的3月某日下午，狼師竟尾隨少女到樓梯間，趁四下無人之際，用雙手抱住少女並強吻，少女身心受創，回到學校上課時，國中導師發現她心情十分低落，關心並詢問時，少女才哭訴遭到補習班狼師侵犯。導師將此事告知少女母親後，少女母親為保護女兒不再受辱並討公道，憤而提告。

法官審酌，補習班老師與少女為師生關係，狼師明知少女年齡是14歲以上未滿16歲，身心發育尚未健全，仍圖一己私慾對少女猥褻，影響其身心健康與人格發展；狼師犯後雖坦承犯行，然並未與少女及其家屬達成和解，也未賠償少女所受損害，足見狼師犯罪所生損害並未有所彌補。

法官認，狼師不知善盡為人師表教育之責，少女於補習班受教時係受其監督，且正值年幼對於性自主意識尚處矇瞳，竟為滿足自己之私慾，利用權勢對少女猥褻；考量大學學歷的狼師無任何犯罪紀錄，考量其身分背景收入等，各判處有期徒刑5月。應執行有期徒刑8月，如易科罰金，1000元折算1日；可上訴。