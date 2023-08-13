卡努颱風造成南投縣嚴重災情，行政院長陳建仁日前卻暗酸南投縣長許淑華不超前部署，導致防災工作困難，引起各界怒火，許更為此整理清楚時間軸，反嗆南投縣的災情都已經被媒體揭露，結果中央竟還解除應變中心，才是對災情缺乏掌握；國民黨立委賴士葆也忍不住說，陳建仁的冷血行為真的是世間少見。

中央與地方近日因為南投縣的災情吵個沒完，除陳建仁暗酸南投未超前部署外，內政部長林右昌也在臉書發文稱南投縣府反應太慢，對災情的掌握一問三不知，「大家也應該可以了解，好脾氣的行政院長陳建仁為什麼會生氣的原因了。」

對此，許淑華整理時間軸反駁，強調南投縣府依時程開設災害應變中心，並根據狀況投入救援人手等，反觀中央不只未掌握狀況，4日媒體已經開始報導災情了，縣府也提升災害應變中心等級，但中央應變中心卻在同日中午解除，陳建仁甚至一直到5日下午才更改行程聽簡報，「我們不敢說中央要求我們要超前部署，但中央不要說後知後覺，甚至是不知不覺、沒有完全掌握南投仁愛災情」。

「媒體都報導南投災情，中央還解除應變中心，根本是麻木不仁！」賴士葆今（13）日在臉書表示，中央官員勘災應該不分顏色全力相助，並提供地方政府做不到的事情，沒想到陳建仁與林右昌相繼用政治語言指責許淑華，「這樣的扯後腿冷血行為在世界上還是少見」。