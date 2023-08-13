總統府、北一女周遭許多排水溝是清朝遺留下來的「台北城牆石塊」製成的古城牆溝，溝寬不足新設側溝設計的40公分，導致下雨時常淹水。（台北市議員洪婉臻提供／劉彥宜台北傳真）

台北市近日常發生強降雨，民進黨台北市議員洪婉臻發現，總統府、北一女周遭每逢大雨就淹水，成因為附近排水溝是清朝遺留的「台北城牆石塊」製成，與目前新設側溝40公分有落差，最小僅20公分。水利處回應，將針對40公分以上排水溝進行疏濬，不足40公分則將城牆石外移或下移，預計今年9月底前完成。

北市近日常有強降雨，日前已發生西園路二段巷弄變水池，居民出動捕撈土虱，以及斯文首善社宅淹水，從大廳管委會櫃台蔓延至中控室、地下室等，災情頻傳。

洪婉臻指出，總統府是我國最高領導中心的辦公處所，所有重要的慶典如元旦升旗、國慶閱兵等，都在總統府前廣場舉行，附近也有多所學校包含北一女，但每逢驟雨就淹水，甚至發生北一女學生下課要涉水離開的情形。

她說明，總統府、北一女附近貴陽街一段（公園路至中山南路）許多排水溝是清朝遺留下來的「台北城牆石塊」製成的古城牆溝，溝寬都不足新設側溝設計的40公分，且經量測最小部分只有20公分。

洪婉臻要求，水利處應評估溝寬，針對既有溝寬足40公分部分盡快進行疏濬，至於溝寬不足40公分，也要考量將城牆石外移或下移。此外側溝也會因遭到路樹擠壓而變形，嚴重影響排水效能，路樹種植應慎選樹種，北市府應該重視，從最根本地方改善市政問題。

北市水利處下工科正工程司李貞憓回覆，台北城牆石塊製成的古城牆溝已於今年7月4日獲文化局同意，將既有溝寬足40公分部分保存原有排水溝，並進行疏濬；溝寬不足40公分的既有牆溝，則將城牆石外移或下移使溝寬達40公分處理，並交付廠商施工，預計今年9月底前完成。