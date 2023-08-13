聶雲在衛視中文台《一袋女王》分享為了維繫夫妻情感，曾經製造製造驚喜與浪漫。他去年50歲生日加上結婚20週年紀念，特別在每年結婚紀念日必到的餐廳盛大舉辦，在眾多親友面前，夫妻倆默契的各自準備驚喜，先是交往以來從未唱過歌的太太Judy為他破例獻唱，聶雲則是在好友巫啟賢的幫助下，將20年婚姻寫成《如此愛你》並現場演唱，不只太太感動，就連現場親友聽了都感動落淚。

聶雲說每年結婚紀念日夫妻倆都會回到當初結婚的餐廳吃飯，而聶雲當時會選擇這家餐廳一來是自己不吃酒席菜，比較偏好一份一份的套餐餐點，再來是他一直是這家餐廳的忠實客戶，於是結婚時他就決定在這家餐廳舉辦，而這家餐廳從開業至今沒接過婚宴，只為了聶雲破例辦了唯一一場，於是從此以後每年的12月22日，聶雲一家一定到這家餐廳報到慶祝結婚紀念日。

去年聶雲50歲大壽，也是聶雲夫妻結婚20週年，本來想說孩子都在國外，所以生日不想特別慶祝，但後來聶雲想到自己50歲而且又是結婚20週年，加上自己生日跟結婚紀念日很近，轉念一想，決定盛大舉辦，包下餐廳一整層，邀請了眾多好友，孩子們也趕回來參加，場面熱鬧又溫馨。聶雲表示自己很喜歡唱歌，但太太是不唱歌的，從兩人開始交往後，聶雲幾乎沒聽過太太開口唱歌，但生日宴會當天，在兩個兒子伴奏下，太太Judy破例在台上獻唱一首歌給自己，讓聶雲是既感動又驚喜。

聶雲說，歌曲內容是他回憶夫妻倆一路走來，過程中經歷過的風雨與無助，並因為愛互相包容向前邁進，說著說著他突然哽咽地說：「婚姻很不容易」。聶雲表示太太有經過幾年的低潮期，知道她很辛苦，自己雖然做得不完美，但有一些經驗可以分享，所以才想把這樣的心情寫成歌。聶雲也在節目上再次演唱這首歌，深情悠揚、充滿感情的歌聲，加上打動人心的歌詞，讓在場人妻們被感動地紛紛落淚。，連在聶雲生日宴上已經哭過一次的曾國城，也在節目上再次流下眼淚，他也不忘在聶雲唱完後上前給他一個深深的擁抱。