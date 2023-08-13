台北市議員應曉薇前天（11日）陪網紅許玲玲開記者會，控訴遭幽靈包裹詐騙，沒訂貨卻收到貨到付款簡訊，領貨打開包裹後發現是廉價手鐲，她7月至今共上當2次，申請退款賣家卻一再拖延，她更擔心個資被外洩，許玲玲當時綁馬尾、戴口罩，只露出一雙水汪汪大眼睛，而她網上辣照也曝光，都是走性感、美艷風格。

模特兒出身的許玲玲擁深邃大眼睛與甜美笑容，被封為「電眼精靈」，她還以逆天長腿、絕佳九頭身比例，在網上擁超人氣，臉書有54萬粉絲追蹤，並在今年5月還推出《玲距離的戀愛》寫真書，除了換穿多套泳裝，她還到沖繩取景，換穿和服展現不同風情。

許玲玲積極經營社群，不吝嗇在網上分享展現成熟風格，她大方放送比基尼、上演制服誘惑，甚至放送惹人遐想的性感內衣照，前凸後翹的好身材一覽無遺，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。就算許玲玲包起好身材，顏值俏麗的她，依舊氣質、甜美，可以說是有顏值又有身材。