高雄地方法院審理販毒案，法官認員警若無正當理由使用手銬偵訊，屬於不正方法，否則無異鼓勵員警以「方便管理」為由，侵害人性尊嚴與基本人身自由，因此取得犯嫌之自白不具任意性，無證據力，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，判決無罪。判決一出，引發基層員警一片譁然，質問法官「不上銬人出事跑了，再辦警察縱放人犯？」

警大警察政策研究所教授許福生撰文指出，被告或犯嫌上銬與否，要考量是否壓制其任意陳述與安全戒護兩者之平衡。民國86年增訂刑事訴訟法第100條之1規定訊問被告，應全程連續錄音；必要時，並應全程連續錄影之規定，已相當程度避免不正訊問，確保訊問過程，符合自由意志。

他說，現行刑事訴訟法第282條只規定，被告在庭時，不得拘束其身體，但得命人看守，對於偵查中之應訊，則無相關禁止規定。如此可知現行法制下，偵查中上銬並不表示其任意陳述性會受到壓制，反之安全戒護才是上銬與否重要考量。

他表示，特別是在警詢場合，其設備、戒護人力等資源不可能等同於法庭審判，如不上銬，僅以命人看守方式，警察實務運作確實不可行；且經逮捕之犯罪嫌疑人，一經脫逃成功，員警必須擔負刑法第163條公務員縱放人犯罪。

他指出，販毒者很不可靠，常見情緒不穩定、人格異常、喜愛說謊、頻尿等，逃跑機率非常高。就以先前疫情期間，蔡姓毒犯在台北市大同警分局接受檢察官視訊偵訊後等待簽名時，趁在場戒護員警疏忽之際脫逃，縱使警方30分鐘後將人逮回，員警事後仍被依過失致依法逮捕之人脫逃罪函送，最後處分緩起訴1年，並向公庫支付3萬元。因而對於毒犯偵訊時，實務上大都會上銬。

他強調，不正詢問，重點應該是在於詢問方式有無足使受詢問者無法出於任意性而回答，倘若不符合此要件，且係基於戒護安全考量，自不宜貿然將其視為不正詢問方式。至於其自白是否與事實相符，乃另一問題，不可因為自白內容經調查後認與事實不符，率認上銬詢問即屬不正方法。

販毒是重罪，本應就身歷其境的「理性警察」判斷為準，若最靠近嫌犯的員警認為其涉犯重罪，為避免抗拒、脫逃、攻擊、自殺、自傷或毀損物品並確保相關人員安全等風險，便得使用警銬；除非法官發現嫌犯明顯不需要使用警械的情況，否則不應檢討員警。為保障案件雙方人身安全，並兼顧員警任務順遂執行，他支持本案應上訴，尋求上級法院救濟。