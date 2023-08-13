中天《廟口開講》昨（12）日於高雄市左營區洲仔清水宮舉行，民進黨創黨元老、前主席許信良的胞弟許國泰爆料，有一位民進黨政府高官的子女，靠著在新冠肺炎疫情期間轉賣口罩賺了上億元，他氣得痛批，此舉根本是在發「國難財」。

許國泰提到，根據友人轉述，有位口罩商的口罩以6毛錢的價格賣給一位綠營高官的子女，而當時口罩最便宜售價是一片4元，且其中的1元是給通路賺走，若政府以一片口罩3元的價格向該高官子女收購，此人至少賺了2至4億元。

許國泰痛批，當大家買不到口罩時，這位高官子女卻在靠口罩賺錢，這根本是在發國難財！此外，疫苗也曾被爆料，每劑的平均成本只要100多塊，政府卻花了700多塊購買，「這種政府有愛心嗎？有愛台灣嗎？」

最後，許國泰表示，民進黨總統參選人賴清德依然有高達3成的支持度，所以藍白必須合作，他也呼籲現場的聽眾，要用人民的力量來下架民進黨，不管藍或白，只要哪個總統參選人有勝選的機會，大家就全部投給他。