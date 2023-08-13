《蛋蛋大逃殺》創造史上首座「微型虛擬遊樂園」。（雄影提供）

2023高雄電影節10月開幕，全台唯一、亞洲最大的沉浸式影像大展「XR無限幻境」今（13）日首波焦點片單，獻上互動十足、高度娛樂的XR影像作品，包括去年拿下高雄電影節VR金火球大獎的《謎幻泡泡糖》（Gumball Dreams）全新中文版、威尼斯影展評審團特別獎《蛋蛋大逃殺》（Eggscape），以及贏得今年巴黎白晝之夜全場好評的《機器人小艾德》（Ed n’Ocean Augmented）。

《謎幻泡泡糖》在去年雄影榮獲VR國際競賽金火球大獎，演出場場完售，是兼具娛樂性及啟發意義的高話題作品。曾執導《全面掃蕩》的導演克里斯多福戴維斯超愛台灣，今年1月來台旅居，並與雄影合作開發全新中文版，從劇本到演員全本土製作。該片應用VR社交圈最夯的VRChat社群平台，搭建出六色彩虹、鮮豔奪目的華麗星球，每場限定三名觀眾化身為劇中角色，挑戰各式解謎與闖關遊戲。台灣演員並扮演外星人，以即時互動、異地共演的形式，打造「靈魂聊天室」與觀眾深聊人生話題。

接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》，阿根廷導演杰爾曼海勒創造史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作。4名玩家在虛擬世界中扮演可愛的「蛋蛋」，必須團隊合作又彼此競爭，一同擊退外星怪獸的入侵。體驗過程有如「超級瑪利歐」刺激好玩，挑戰拳擊、空手道、賽車、甚至開直升機、射飛彈等3D實境陸海空大作戰。

由雙人組導演提布裘雅客和朱利安卡多里開發的《機器人小艾德》，在巴黎白晝之夜、新影像藝術節大受歡迎，將於雄影亞洲首映，是年度最受矚目的法國AR擴增實境作品。導演手工剪紙出可愛的10公分迷你機器人「艾德」，觀眾可以在展間尋找線索，用手機APP掃描作品，跟隨「艾德」潛入輕鬆幽默、古靈精怪的海底世界，體驗充滿玩心的AR逐格動畫。

2023高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。「XR無限幻境」大展將串聯文化部與高雄市政府即將舉辦的科技文化大會盛事，套票首賣會與選片指南於9月16日舉辦，影展門票於17日（日）中午12點在OPENTIX售票系統全面啟售。更多資訊請鎖定高雄電影節官網、IG與FB粉絲專頁查詢。