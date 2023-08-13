新港農會豆食堂供應自創品牌黑豆系列產品。（廖素慧攝）

新港鄉農會推廣部主任何麗質介紹品牌米新禾米。（廖素慧攝）

新港鄉農會農民節慶祝活動手工藝講師教遊客體驗麻編提袋，推行環保。（廖素慧攝）

新港鄉農會農民節慶祝活動，志工教遊客體驗麻編提袋。（廖素慧攝）

嘉義縣新港鄉配合水稻輪作政策，輔導農民輪種黑豆，近年來結合媽祖信仰文化，農會自創「黑娘媽」品牌黑豆系列產品，發展為當地特色伴手禮，還開辦豆食堂賣場，13日辦理農民節活動，展售農特產品，帶動農遊。

新港鄉農會推廣部主任何麗質指出，為了配合政府二期水稻輪作，2016年將二期稻改種黑豆，後來農會與豆農合作推行契作，農會把關種豆過程中的用藥、病蟲害防治、栽種方式， 做產銷履歷，再結合新港的媽祖信仰文化，自創「黑娘媽」品牌黑豆系列產品，黑豆已成為新港鄉特色伴手禮。

新港鄉也產銷稻米、空心菜、鳳梨、甜椒、洋桔梗，農會也把蔬果產銷履歷及媽祖文化搭配起來，行銷在地農產品，何麗質說，產銷履歷讓消費者可以了解產源，新港就有鳳梨甜椒專區，空心菜、稻米也有自創品牌，結合媽祖文化為行銷加分。

新港鄉農會還將舊建築空間改裝為「豆食堂」賣場，供應在地特色農產品，今天在豆食堂舉辦農民節慶祝活動，展售米糧、蔬果，還有DIY手作體驗，吸引外地遊客參與樂遊。