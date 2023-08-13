提到無花果，很多人都會想到無花果乾，事實上它是營養價值很高的水果。營養師高敏敏就分享新鮮無花果的6大功效，包括舒緩疲勞、抗便秘、降血壓、強化骨質、消水腫及養顏美容。然而，即使擁有如此豐富營養，營養師李婉萍指出，服用抗凝血劑患者切勿進食無花果；以及對需要控制血糖和限鉀者來說，最好少吃無花果乾。

高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」發文表示，新鮮無花果外型好比迷你版洋蔥，吃起來軟綿香甜，不過由於它採收後容易爛掉，新鮮期非常短，目前在台灣有種無花果基本上以中南部居多。她還提到，新鮮的無花果連皮都能吃，只需要去掉蒂頭，洗乾淨即可。

高敏敏接著說，新鮮無花果有很多營養成分，並分享6大功效。分別是抗疲勞，內含充足葉酸，能幫助舒緩疲勞；抗便秘，富含膳食纖維，有助腸胃蠕動、促進消化；降血壓，含礦物質鉀能助鈉排出，進一步調節血壓；強化骨質，維生素K與鈣一起生成骨骼；消水腫，富含鉀離子，能助多餘的鈉排除；養顏美容，含有大量多酚類化合物，從而減少肌膚黑色素沈澱、抗氧化。

高敏敏強調，新鮮無花果即可攝取到完整營養，至於無花果乾，由於已經加工過，熱量、糖分皆高，且營養較低，建議不要吃太多。

營養師李婉萍也曾推崇過無花果的好，不過她有2點提醒，其一是無花果含有維生素K，可能降低抗凝血劑藥效，因此不宜同時服用；另一是無花果乾比鮮果含有更高的熱量和糖分，對需要控制血糖和限鉀的人來說，應注意淺嚐即可。