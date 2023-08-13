吳若湄是童星出身，曾經入圍金鐘演員獎。（全球城市選拔協會提供）

蔡佩伶（左起）、葉韋姗、林孟璇、陳蘊予及林佩璇星光熠熠。（全球城市選拔協會提供）

藝人佩佩(左一)是複賽評審委員代表之一。（全球城市選拔協會提供）

複賽活動主持人施又芸(前排中著金色禮服者 )，為全體選手接下吉卜力公益音樂會宣傳活動。（全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐暨先生選拔複賽結果出爐！創辦中華全球城市選拔協會的藝人張如君表示，今年報名城市小姐及先生的參賽者有100多人，除了參賽者身高及學歴「高人一等」及「星光燦爛」，還有曾經入圍金鐘獎的學生明星吳若湄等線上藝人參賽。經過複賽競逐之後，總計有34名男女獲選進入8月20日在美福飯店舉辦的總決賽。

選拔大會會長張綉菊表示，今年城巿小姐參賽者的特色是學歷及身高都「高人一等」，除了參賽者平均身高超過170，優秀學歷部分包括清大研究生蔡佩伶，和分別擁有中國醫藥大學及台北醫學大學學歷的林孟璇及吳若湄參賽。

評審委員代表藍郁睛表示，此次參賽者星光熠熠；童星出身、擁有「小林志玲」稱號的吳若湄曾演出電視劇《天使的收音機》入圍金鐘最佳女配角獎，陳蘊予拍過200多支廣告並參與《近距離愛上你》等多部戲劇演出，林孟璇曾經參賽選秀節目《聲林之王》。

另外，還有貌似蕭亞軒的林佩璇和有大S明星臉的葉韋珊分別代表莊敬高職及啓英高中學校以學生身分參賽，讓複賽活動充滿星光與年輕氣息。

複賽結果共有34名男女選手進入總決賽，同時並獲得邀約為恩納國際基金會吉卜力音樂會進行宣傳，廣邀宮崎駿迷追蹤飛兔娛樂粉絲專頁，為這場公益音樂會共同造勢。