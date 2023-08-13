冰箱是家中最耗電的電器之一，尤其一直開開關關最浪費電，日前日本網站「grape」分享使用冰箱的省電3招，包括把冷凍庫塞滿、冷藏區放食物時不堵住出風口，以及記住冰箱物品的位置，縮短開啟的時間，就能讓冰箱保持低溫又省電。

日本網站「grape」報導，知名日用品、清潔用品廠商「花王」曾在IG上介紹冰箱省電的3個小技巧，首先是確保冰箱冷藏區的冷氣出風口位置不要放東西，因為冰箱的出風口保持通風，能更有效冷卻食物，達到節能效果。此外，若冰箱兩側沒有保留夠多的空隙，也會影響到散熱能力。

第二是冷凍庫裝越滿越好，該報導指出，因為冷凍品之間能提供冷卻的功能，所以東西放越多越省電，若冷凍庫沒裝滿，可以放冰塊、保冷劑等物品塞滿空隙。

第三則是記住冰箱內物品的位置，減少拿東西時開門的時間，報導指出，由於打開冰箱門時會使冰箱溫度上升，為了降溫需要消耗電力，因此縮短開門時間可達到省電效果，建議把常用的調味料、食材放在固定的位置，減少開冰箱後才慢慢找的機率。

此外，也要注意冰箱的冷藏效率，溫度不夠低可能會使食物腐敗，以及冰箱太舊，密封條也可能損壞、脫落，使冰箱門關不緊，影響冷卻效果。若出現此狀況，建議趕快換密封條，或換一台新的冰箱。