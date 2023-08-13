趙承夏（左）直言「提拔」李寶英是自己25年職場生活的唯一失誤。（東森提供）

孫娜恩（左）在劇中飾演財閥家小孫女，把保鑣韓俊宇當傭人使喚。（東森提供）

韓劇《代理公司》講述大型廣告代理公司創意總監「高雅仁」，憑藉自身的拚搏努力，從基層一路躋身成為公司首位女性高層，由李寶英、趙成夏、孫娜恩、韓俊宇、全惠璡主演，刻畫女性職場如履薄冰的現實，也揭露了職場黑暗面，為求生存只能鬥爭，精彩程度堪比宮鬥劇，讓觀眾看得欲罷不能。

李寶英飾演的「高雅仁」，從基層文案撰稿人一路做到創意總監，19年來像機器般工作，表面上光鮮亮麗，私下卻是千瘡百孔。在一場社內比稿中，臨危受命竟意外勝出，不只當上製作本部長，還晉升為管理層級的常務，讓「兩性平權」、「女性高層」成為網路熱議話題，豈料這全是企劃本部長「崔昌秀」（趙成夏飾）精心設計，只為替集團千金鋪路。得知自己1年後將被「流放」，便著手展開復仇計畫，善用職務權力重整團隊，惹怒「提拔」她升職的趙成夏，讓對方直言：「我25年的職場生活中涯只有一次失誤，就是升妳當主管！」

現年44歲的李寶英在《聽見你的聲音》、《神的禮物－14天》、《我的上流世界》等劇都展現精湛演技，這次以《代理公司》回歸，飾演霸氣女強人，為了獲得更高的職位歷經艱辛，儘管受盡委屈仍告訴自己「絕不逃避」，李寶英坦言自己在新人出道時也有崩潰時期，也曾因緋聞導致身價暴跌，加上身心出狀況，興起隱退念頭，但後來才知道自己能這樣走過是因為心中對表演有著「堅持」，才繼續保有前進的目標。網友讚賞李寶英創造出人生新角色，她更獲得2023韓國「品牌顧客忠誠度」韓劇女演員獎，沒當過上班族的李寶英因為拍攝本劇有感，直呼：「在公司上班好累，每天都是戰場啊！」

前女團Apink成員孫娜恩宣布退團後，即以演員身分進行個人活動，她飾演財閥家小孫女「姜漢娜」，看似不懂事又我行我素的財閥三代，卻懂得察言觀色、製造話題。劇中孫娜恩空降到公司擔任常務，上任首日就遭李寶英下馬威，被告誡「不要闖禍」，令孫娜恩顏面無光，揚言開除李寶英，讓她去領失業津貼。韓俊宇飾演「朴英宇」，是孫娜恩留學時期的課外輔導師兼保鑣，每當孫娜恩遇上危機時，總能為她想出解決方案並果斷採取行動，深受對方重用卻總被當僕人使喚，還得幫她收爛攤子，令他十分無奈。

孫娜恩表示自己心中的「姜漢娜」是個孤獨而又害怕被看穿的女孩，所以很會裝堅強，事前還與導演溝通，希望能把姜漢娜任性不懂事的樣子表現得有趣一點但不討人厭。隨著劇情發展，孫娜恩將是影響李寶英與趙成夏在企劃戰役中勝出的關鍵角色，同時在這過程中逐漸成長為專業的職場人，她坦言「為了角色很努力準備，感謝觀眾們喜歡《代理公司》並願意相信漢娜，而能夠與這些好演員及工作團隊們合作，讓我感到非常幸福。」《代理公司》14日起，每週一至週五晚間11點在東森戲劇台播出。