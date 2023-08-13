台南市麻豆區某知名大廟遭人投訴鞭炮造成的噪音、空汙嚴重，尤其每到假日更是吵得讓人受不了，盼相關單位想辦法解決，還給人民一個沒空汙、沒噪音的生活環境；廟方對此表示，近期是進香旺季，每一個進香團前來時，皆依規定時間、地點內燃放鞭炮。市府環保局則回應，7月底總計接獲3件相關陳情，獲報後隨即派員查看，但未發現任何違規行為。

投訴民眾說，每到假日廟會狂放鞭炮，噪音、空汙嚴重到不行，不解為何官員不檢討改善現況？臉書上也有不少人感同身受，表示「鞭炮早上放到下午，晚上有時也放，快瘋掉了！」、「跟廟方說也沒用，打1999、環保局或報警都沒用，民意代表也沒人理」，還有人說「時代在進步，人也要進步，相信天上的神明也會想進步的」。

今天實際走訪遭投訴的廟宇，廟埕前方可看到2面「自晚間10時起至翌日上午7時，禁止施放高空爆竹、煙火」的提醒布條，雖然逢假日，但天氣不佳，前來祭拜、進香的人潮不多，廟埕地上也只見些許鞭炮屑及空的鞭炮盒子。

廟方說，前陣子是進香期，廟埕比其他時候更熱鬧，部分進香團經過時都會放鞭炮，不過他們皆依照規定在廟埕內燃放，而且施放時間也合乎規範，因此廟方原則上會予以尊重。

環保局表示，如遇大型廟會活動，市府預先成立Line廟會群組與跨局處聯合稽查小組；活動當日動員民政局、警察局、環保局、消防局及區公所等工作人員輪班出勤，全程跟隨活動隊伍，掌握現場實況，警察局各轄分局也各動員警力協助偵查、蒐證、交通秩序及安全維護等工作。