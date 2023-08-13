苗栗副縣長鄧桂菊等人跟著打拳。（李京昇攝）

苗栗議長李文斌（右）跟著打拳。（李文斌服務處提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗城隍廟暨縣城隍135周年聖誕慶典活動13日在苗栗市城隍爺盛大登場，今年特别擴大舉辦「武藝展演大會」，邀請全國各方青年武林高手、特技少年展開一連串精彩武術功夫秀。

苗栗縣議會議長李文斌與議員徐功凡、楊明燁等人，10日先行為活動宣傳，李文斌更邀武林高手們到縣議會大秀武藝，李文斌更跟著大家秀一段打拳套路，其架式十足，他笑稱「我真的在打拳，只是出奇招」。

李文斌說，他希望的議會可以是一個致力於與民同樂的地方，每個單位的來訪，也是為了建立友誼，可以直接聽到不同的聲音，一起學習交流的同時，也是促進民眾的凝聚力和參與感。

他表示，今天有武林高手來到這裡，苗栗縣城隍週年聖誕、廟方特別擴大舉辦武藝展演活動，鼓勵年輕人在暑假能有正常休閒活動，由台灣頂尖金牌武術國手一起比畫武術功夫，能活動筋骨，保持身心健康，是相當棒的運動。

今年全國城隍廟聯誼總會與苗栗縣城隍廟共同舉辧苗栗城隍祭「武藝展演大會」，來自全國的青年朋友在苗栗傳承傳統武術之美，以武藝會友，並在暑假有正常休閒運動，邀請現場鄉親體驗武術活動，藉以活動筋骨、運動健身。

苗栗縣副縣長鄧桂菊13日到場恭賀縣城隍聖誕千秋，欣賞精采萬分，刺激緊張的各種武術表演，年輕朋友熱情俐落的演出，博得滿堂喝采，紛紛拍手叫好，副縣長、廟方幹部、成員們與現場鄉親更是在武術好手的帶領下練功打武術，紮穩馬步出拳拍掌，體驗武術技藝之美。

苗栗縣城隍廟副主委張發金表示，縣城隍135周年聖誕慶典除了13日開始有一系列暖場活動外，23日苗栗縣城隍聖誕團拜祝壽大典將全程使用客語，將成為全國唯一使用客家話，藉以推廣客家文化。

全國城隍廟聯誼總會長詹玲權表示，全國有45家城隍廟，每個城隍廟盛典都不一樣、各有特色，過去多以藝文活動為主，今年首次以武藝展演方式，邀請大專院校、全國比賽經常奪冠的年輕武術朋友們到苗栗，期以帶動全民運動，「學武藝的學生不會壞，會變帥」，讓大小朋友多運動健身。

副縣長鄧桂菊表示，今天到苗栗城隍廟恭賀縣城隍聖誕千秋，感謝城隍爺保佑苗栗合境平安，並且對武術表演讚不絕口，給予最大的掌聲鼓勵，而現在社會毒品氾濫，希望能藉由這群年輕人帶動同儕學武術，強健身體健康，從事正當休閒活動。

鄧桂菊指出，苗栗縣有全國唯一武術學校，各項比賽幾乎都是苗栗拿冠軍，實力相當堅強；她說，苗栗城隍廟祭祀使用客語，期待在各項活動都能推廣客語，因為苗栗在客委會評核客語推動通行語方面，已經連續5年打頭名，也有13個鄉鎮市拿到佳績獲得中央獎金，希望大家共同努力推廣，一起講客語。