台東縣卑南鄉利嘉國小二年級的高黎亞以「好吃的大薯條」作品獲獎。（林志成攝）

中華民國第54屆世界兒童畫展，今年共有40個國家參加，有來自國內5萬多件、國內1萬多件作品報名參賽，並在今天舉行頒獎典禮。教育部次長林騰蛟表示，會將過去50多年的作品蒐集起來，並進行數位化，提供各界借展，並安排到國外展出。

中華民國世界兒童畫展由中華民國兒童美術教育學會主辦，國立台灣藝術教育館協辦，今年國內外共有6萬多件作品參賽，最後選出國內特優獎83件、優選獎248件、國外金牌獎25件、銀牌獎35件銅牌獎60件，這些得獎作品將在國立台灣藝術教育館三樓展覽聽及美學空間展出至8月20日。

在今天頒獎典禮中，林騰蛟致詞表示，中華民國世界兒童畫展從1966年開始主辦，到今年已經辦了54屆，一個畫展辦了超過半世紀，是非常不容易的事。這個畫展帶動國內外學生的藝術交流，教育部會蒐集歷年得獎作品，並進行數位化，以在國內外持續展出。

今年獲獎作品中有些表達出在地特殊生活體驗，如台東縣卑南鄉利嘉國小二年級高黎亞的「好吃的大薯條」作品，畫出了最喜歡吃的超大薯條，改變了固有形體的大小，可以讓自己和朋友吃不完。

高黎亞表示，有時候在考試結束後，老師會請班上同學吃薯條，她覺得薯條實在太好吃了，因此就畫出「好吃的大薯條」作品。高媽媽則說，高黎亞對畫畫有點執著，「好吃的大薯條」是她隨筆的作品，原本覺得沒什麼，沒想到卻可以獲獎。

台中市立向上國中學生朱涔綝則以「e畫時代」作品獲獎，描寫現新冠肺炎疫情蔓延全球，造成人類生活型態改變，對於藝術的學習更產生極大的影響。她以水彩畫方式，俯瞰視點描繪「現在是以電腦繪畫的時代」，呈現出e畫世代的藝術學習歷程。

朱涔綝表示，疫情期間在家線上學習，她看到許多人在電腦上畫畫，因此就加以學習，先在電腦上畫出草稿，然後再進一步畫到紙張上。她認為電腦繪圖可以畫到很細，但平面構圖則沒辦法，兩者有所差別。她對畫畫很有興趣，未來想報考高中美術班。