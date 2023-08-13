DKB在節目中獲得第4名。（華藝娛樂提供）

BAE173在節目中獲得第5名。（華藝娛樂提供）

韓國選秀節目《PEAK TIME》開播後便受到全球粉絲的喜愛，而日前剛在台灣成功舉辦完日場與夜場的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」，主辦單位再度宣布第3名「TEAM 24：00」、第4名的「DKB」以及第5名的「BAE173」，總共21人將在9月17日來台開唱，將用最精彩的舞台演出帥翻全場。台灣也是海外唯一一個《PEAK TIME》6團都造訪的地方。

「TEAM 24：00」的4位成員金丙周、文鐘業、熙都、GON；「DKB」的9位成員E-CHAN、D1、TEO、GK、HEECHAN、LUNE、JUNSEO、YUKU、HARRY-JUNE；「BAE173」的8位成員J-MIN、翰潔、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT，3組人馬不約而同表示，超期待這次台北行，要親自與所有粉絲致謝，直呼「這次能親自來到大家面前，我們非常開心，聽說粉絲相當熱情，當天我們除了將帶來最精彩的演出外，也希望能好好的跟所有粉絲答謝，各位每一個加油與掌聲，我們都收到了！」

比賽結束後，冠軍至第6名工作滿檔，因此讓「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（TEAM 24：00 x DKB x BAE173）」3組人氣團體於9月17日晚間7點合體在TICC台北國際會議中心開唱更是難能可貴，更多活動詳情，請上華藝娛樂官方FB查詢。