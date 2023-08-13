老闆娘孫筱渥（左起）、韓雨潔、酒商企業家劉謙柔一起為新店造勢。（渥寶吉提供）

35歲韓雨潔2013年演出方文山執導電影《聽見下雨的聲音》，一出道即擔綱女主角卻在2016年淡出螢光幕。她13日出席餐飲品牌開幕記者會，透露自己已轉職7年改做生意，從在北京當私募基金專項負責人，到回台開公司從事行銷企劃，笑稱：「因禍得福轉行了。」現在年收百萬比年輕時當演員還穩定。

韓雨潔是經濟系畢業，因演員收入不穩定，她7年前轉職回到本科領域，在大陸考了基金從業人員執業證，曾在北京擔任私募基金專項負責人，尋找文化、娛樂產業的投資標的，其中一個經手的案子就是周迅主演的陸劇《紅高粱》。

韓雨潔4年前回到台灣，把事業重心帶回來，開始做行銷企劃、電商、網紅工商等，坦承什麼能賺錢的工作都做，「我的個性沒有這麼藝術家性格，電影是藝術，我無法分別真實生命跟角色生命，拍戲可能沒有這麼快樂，做生意比較有活出自己的感覺，所以我很佩服專業演員。」

不過韓雨潔也回憶說，當初轉行離開，最放不下的是粉絲對自己的期待，「他們跟著我一段時間了，那時候我是選擇慢慢淡掉，沒有直接跟粉絲說，也不知道怎麼說。」所以從商之餘，她現在偶爾還是會拍廣告、客串演出，一方面讓死忠粉絲看看她，也滿足一下偶爾發作的「戲癮」。