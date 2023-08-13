雲林縣西螺鎮「水稻插秧食農體驗」插秧前進行「拜田頭」祭天儀式，感謝大自然的恩賜。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

西螺鎮農會13日在鹿場區域乾燥中心旁農地舉辦「水稻插秧食農體驗」活動，現場約200多人一起下田插秧，並由水稻專家解說農業相關知識，讓民眾體驗下田種植水稻樂趣，了解自然農業、親近土地，進一步培養永續環境的生活態度，體會每一粒稻米都是農民辛苦耕種的成果。

體驗活動由雲林縣長張麗善、西螺農會理事長張宗南、總幹事廖錦富等人帶領民眾，在插秧前先進行「拜田頭」祭天儀式，向上天祈禱護佑農民辛苦種植的水稻，能夠在風調雨順中大豐收。活動也提供筍仔粥等古早味點心供大家品嘗，藉此學習珍惜食物、愛護土地，感謝大自然的恩賜。

張麗善表示，現今種田大部分已機械化，人工插秧相當少見，為更深入了解傳統務農工作，西螺鎮農會安排插秧示範及播種實作，帶領大小朋友脫下鞋子捲起褲管，彎下腰將手中的秧苗插入水田中，最後再插上土地公祈福杖，祈求土地公庇佑有好收成，極具感恩惜福教育意義。

農會並安排民眾參觀鹿場稻穀乾燥中心，廖錦富說，這是西螺鎮農會設立的第3座稻穀乾燥中心，每年農會稻穀收購量約2萬4000公噸，其中公糧占6000至7000公噸，目標要逐漸作到稻穀收成、乾燥、儲存一貫化，藉由參觀活動，讓民眾了解稻穀變白米的辛苦過程。

農會指出，現場還有多元食農教育，提供食米烹煮示範，以及DIY飯捲、米粉、米苔目、飯團，最後讓民眾分享心得、辦理有獎徵答活動，帶著特色米製餐盒開心回家，希望透過食農教育強化米食文化，讓大家更深刻體會台灣農業價值。