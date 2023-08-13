今年國慶焰火選定台中中央公園施放，慶籌會焰火處公布當天管制區域，包括經貿五路、大鵬路及經貿路到凱旋路間的區塊都是人車進行，因周遭有重要道路及商圈，民代憂心若瞬間湧入大量人潮與車潮，該處恐成為「交通重災區」。市府交通局表示，管制區的畫設是以安全為最大考量，交通維持也會秉持「大眾運輸優先、私人運具為輔」原則。

台中中央公園占地67.34公頃，其中約有8成為草地、樹木，內部並設有滯洪池，這次國慶焰火管制範圍約占了2／3個中央公園腹地，市議員陳淑華表示，主辦單位目前規畫的民眾觀賞焰火區為過去跨年晚會會場，根據以往經驗，該場地容留人數約2、3萬人，若瞬間湧入10萬人，該場地絕對不夠容納。

此外，中央公園附近有逢甲商圈，且該處鄰近環中路、中清路及河南路等重要道路，陳淑華說，交通配套相當重要，尤其停車空間與接駁路線應該朝多點設計，否則恐成為國慶焰火活動的「交通重災區」；她呼籲市府應規畫多一些觀賞區域，尤其要採取多點接駁等方式做規畫。

市議員楊大鋐則指出，中央公園周邊多為草地、樹木，如果焰火火花未完全燃燒就掉落地面，再加上風太大及風向未如預期等情況，恐將引發火災，主辦單位應謹慎並做好中央與地方的溝通；而在停車方面，公園附近僅北側、南側有停車場，建議可考慮商借漢翔土地作為臨時停車使用。

交通局強調，管制區的畫設必須考量布彈區與落焰管制範圍，目前規畫的區域是慶籌會與市府共同研議，未來也會制訂完善的交通疏運策略，並朝向大眾運輸優先的方式設計，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，避免會場周邊交通壅塞。