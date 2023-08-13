女星昆凌昨（12日）與閨密、家人們慶祝30歲生日，曬出穿搭大解放的辣照，前後失守洩春光，性感程度隨年紀升級。周杰倫今（13日）也在IG上傳兩人合照，祝愛妻「永遠幸福快樂」；但眼尖網友注意到周杰倫叫昆凌「三寶媽」，讓昆凌哭笑不得留下「翻白眼」的表情符號。

周杰倫昨日陪愛妻昆凌慶祝30歲生日，今日才在IG發文寫下生日祝賀，「祝這位三十而立的三寶媽永遠幸福快樂喔」，畫面中兩人在海上，他摟著昆凌、兩人露出燦爛笑容；晚間他們在海灘上舉杯慶祝，昆凌身穿白色低胸禮服，像童話故事裡走出來的公主，兩人相當恩愛。

周杰倫公開叫昆凌三寶媽，讓本人在底下留言翻白眼。（圖／摘自周杰倫IG）

但有趣的是，周杰倫公開叫昆凌三寶媽，讓昆凌本人哭笑不得，無奈地留下「翻白眼」的表情符號，隔空鬥嘴又閃瞎眾人。貼文底下湧入許多祝福，「大嫂生日快樂」、「天啊，昆凌才30歲」；還有人對於周杰倫晚一天發生日文，逗趣地形容，「哥會遲到但不會缺席」。

昆凌在與閨密的慶生趴穿得超級火辣，前後失守好身材全被看光，也讓網友大讚她越來越性感。周杰倫與昆凌在2014年結婚，婚後陸續生下女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，一家五口有新動態都引起熱烈討論。

昆凌與閨密一起慶生時穿得超火辣。（圖／摘自昆凌IG）