南韓高人氣女子團體BLACKPINK紅遍全球，在世界多地皆擁有不少粉絲支持，人氣不俗，隨著她們的合約即將到期，幾人是否續約成為了粉絲們密切關注的話題，更有不少傳聞產生。近日，有網友在社群論壇發文，提及幾點讓他失望的關鍵，在社群上掀起兩極議論聲浪。

南韓大勢女團BLACKPINK日前迎來出道七週年，不過由於幾人的合約即將到期，因此從年初起就有粉絲和網友不斷猜測四人是否續約。對此，YG娛樂相關人員提到：「目前BLACKPINK世界巡迴演唱會已排定到8月底，到巡演結束為止會維持現有合約，續約發表時間很可能會在9月以後。」

近日，有一名網友以「只有我覺得BP差不多了嗎」為題，在社群論壇Dcard上發文，以自己身為BLACKPINK粉絲的角度，表示：「自從她們來台開演唱會後，對她們的喜愛就大幅銳減。」認為她們展現出的種種商業行為、對粉絲的不尊重、失去靈魂的表演，讓他感到十分失望。

此外，PO文者也對BLACKPINK傳出不續約的消息表達自身的觀點，提及：「感覺BP的時代也夠了，差不多就到這了。」認為她們越來越有「國際名媛」的趨勢，「單靠人設和臉蛋，遲早會有衰退的一天。」貼文曝光後，短短時間內便吸引大量粉絲前來留言，指出：「公司好像也差不多了，出道這麼多年，歌就只有那幾首」、「我也覺得差不多了 回歸次數真的太低了」、「但我覺得每一首歌都很驚艷！比起其他女團很有辨識度」、「哪一個KPOP藝人團體不商業」，掀起兩極論戰。