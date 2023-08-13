億萬票房恐怖片《咒》的特效化妝師儲榢逸，12日受台中市影視發展基金會邀請，赴「中山73藝文空間」專題講座「出神入化—金馬特效化妝師的養成」，當場爆料自己在為影集《誰是被害者》設計強酸溶屍滅跡現場時，曾參考1998年轟動一時的「清大王水溶屍案」，教材影片屍體、殘肢、剖屍血肉橫飛無私呈現，引發現場觀眾熱烈回應。
儲榢逸曾任周星馳的《美人魚》、影集《誰是被害者》、《麻醉風暴2》、電影《紅衣小女孩》及《咒》等特效化妝指導，不斷以其細膩雙手與絕妙創意，創造出一個又一個驚世又經典的角色元素，為電影墊定票房保證的基礎，被譽為「台灣恐怖片的幕後推手」。
有趣的是，殘肢斷臂、腐肉疤面全都難不倒儲榢逸，卻因長相太過俊美，加上年僅31歲，專業竟曾遭到「以貌取人」的製片質疑，讓他啼笑皆非。儲榢逸表示，血肉橫飛的特效確實能為恐怖電影帶來視覺威力，但他認為「特效化妝」也能帶來美麗奇幻的力量，希望台灣電影的特效化妝，能不受題材限制、得以全面發揮。
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