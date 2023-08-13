新北電競活動一波接一波！昨於新北電競基地舉辦「新北Just Dance親子同樂會」順利落幕，吸引逾250位民眾熱烈參與，接著在9月1日將舉行「2023亞洲電競公開賽」線下總決賽暨電競樂學嘉年華，除了精彩賽事，還有北北桃學子發揮電競創意展攤交流，讓民眾享受電競樂趣。

經發局長何怡明表示，為持續推廣電競產業，市府於2018年在三重成立新北電競基地，近5年來不斷更新硬體設備，更更戮力推動人才培育，透過辦理專業課程及各項賽事，培育電競產業生力軍，為電競人才打造更好的發揮舞台，同時藉由各項活動，讓民眾享受電競帶來的樂趣。

昨日的「新北Just Dance親子同樂會」，除了讓民眾體驗《Just Dance》這款熱門舞蹈節奏遊戲，還與電競社團「地下突擊者」攜手規畫娛樂賽，增添現場競賽參與感。

此外，還有《VR節奏光劍》及《瑪利歐賽車》遊戲體驗區及零食自助吧，並邀請日本的EXILE放浪兄弟所屬經紀公司LDH旗下所開設之舞蹈歌唱培訓教室EXPG STUDIO舞團熱情開場，加上知名實況主小璐大人與現場民眾同樂，炒熱現場氣氛。

經發局表示，在「新北Just Dance親子同樂會」順利落幕之後，接續將於9月1日舉辦至3日於板橋體育館舉辦「2023亞洲電競公開賽」線下總決賽暨電競樂學嘉年華，現場除精彩賽事外，還有北北桃學子發揮電競創意展攤交流，更結合新北嚴選美食、商圈行銷以及於府中廣場營造電競打卡場域，活絡新北電競產業發展。