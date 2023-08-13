台北市文山區1名曾姓女子，日前到金融機構欲匯款57萬2千元購買車子，銀行員發現有異，請警方到場協助，經警方分析後曾女才恍然大悟，險遭詐騙。

警方表示，文山二分局萬盛派出所警員林志信、蘇惟捷於7月20日擔服巡邏勤務時，接獲轄內新光銀行電話指稱，有女子欲臨櫃匯款57萬2千元，疑似遭詐騙，請求警方到場協助辨識查證。

派出所員警獲報，立即趕赴現場關懷提問，經了解該名43歲曾姓女子經友人介紹，稱有輛TOYOTA新車願意折讓20萬低價賣出，但還沒簽約就要她先匯57萬2千元至指定帳戶，經新光銀行行員機警查證曾女欲匯款之帳戶非車行公司帳戶，直覺有異，可能有被詐騙風險，便趕緊請員警協助。員警到場後告知曾女近期常見詐騙案例後，曾女才驚覺恍然大悟打消匯款念頭，差點將自己賺來的辛苦錢白白送給別人。

文山第二分局呼籲，購買汽車，務必到實體賣場看車比較，遇有突發狀況拖延看車、交車，就要小心有詐，民眾應牢記「商品偏離市價」詐騙警訊，多方比較、詢問，遇有任何疑似詐騙狀況，請撥打165或110向警察機關求證，以免遭詐騙。