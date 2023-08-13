副總統賴清德出訪南美洲友邦巴拉圭，並於美國紐約過境。大陸國台辦今日批評賴清德是「麻煩製造者」，陸委會下午回擊稱陸方是「顛倒是非荒謬言論」，並指中共接連的針對性軍演，嚴重威脅區域和平，「才是國際公認的麻煩製造者」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日發布「答記者問」稱，堅決反對賴清德以任何理由、任何形式訪美活動，堅決反對賴清德「倚美謀獨」的害台行徑，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨份子及其分裂行徑，並批評賴清德破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

陸委會今日下午發布新聞稿嚴正駁斥國台辦，並形容其為「顛倒是非荒謬言論」。陸委會表示，中華民國台灣是主權國家，賴副總統代表國家及台灣人民出訪邦交國並過境美國，與各界人士交流互動、開拓我國際空間，是本於國家主權所行使的正當外交權利，也是台灣成熟民主體制與經濟、科技實力受到國際社會高度肯定的優勢展現，「中共無權置喙」。

陸委會進一步指出，中共持續在東北亞與俄羅斯進行聯合空中巡航，在南海以水炮攻擊菲律賓運補船隻，長期台海周邊海空域對我進行軍事侵擾，賴副總統出訪期間更在東海進行針對性軍演，「其蠻橫對外擴張丶窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者」。

陸委會強調，我政府堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從。「台灣未來將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進，危害區域和平安全的不負責任作為。」