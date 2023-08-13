針對大陸外交部13日上午表示，副總統賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。對此，總統府批評中方毫無理由藉機尋釁，製造區域不安及麻煩。呼籲中國政府應盡身為區域大國的國際責任，放下擴展威權企圖。

賴清德副總統出訪巴拉圭，今日抵達過境地點美國紐約。大陸外交部指責賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則。

總統府發言人林聿禪表示，我國正副元首到友邦訪問並過境美國，是依照安全、舒適、便利及尊嚴等原則辦理，此一規劃已行之有年，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由藉機尋釁，製造區域不安及麻煩。呼籲中國政府應盡身為區域大國的國際責任，放下擴展威權企圖。

她強調，我國作為印太地區負責任的成員，將持續與理念相近國家攜手合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序。