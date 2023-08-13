從7月中旬以來，大陸監管部門連續3次表達對醫療反腐的行動和決心，凸顯這波醫藥反腐風暴再次升級。甚至8月以來，每天都有醫療系統幹部落馬的消息被通報。據公開信息顯示，本輪醫藥反腐不僅要嚴查醫藥代表，醫院也開始查科室、查醫生。上游新聞統計截至8月12日，今年至少已有176位醫院院長、書記被查。

近期，多名醫保領域的領導幹部陸續落馬，全國醫藥領域反腐敗正快速向多個細分領域推進，駛入深水區。甚至不止醫院書記、院長落馬，在近期各地紀監部門公佈的資訊中，多名來自醫保領域的領導幹部被查。

例如遼寧省鞍山市紀委監委8月7日發佈消息：海城市醫療保障局黨組書記、局長張歡涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受海城市紀委監委紀律審查和監察調查。

據澎湃新聞不完全統計，截至8月11日，最近三周，至少有20個省份監管部門和紀委監委就反腐問題發聲，要求深入展開醫藥領域腐敗問題集中整治。推動制定後續改進措施，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」。