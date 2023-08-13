桃園市長張善政上任後推出「國中小免費營養午餐」政策，不過卻遭審計處點出，市立中小學中有242校辦理營養午餐 ，不過卻有83校為外訂學校，比全國國中小學校外訂比率還高。對此教育局回應，目前有5所正在規畫建置中的學校，皆有規畫廚房設備，盼能以此降低外訂比率。

審計處統計，111學年度桃園市立國中小學共有108校設有廚房提供學生營養午餐，51校由其他學校廚房供應，其餘83校採取外訂盒、桶餐，也就是以團膳方式供應，外訂學校占總數34.3％，與教育部統計全國國中小學校外訂盒、桶餐比率的20％相較，高出14.3％。

審計處進一步指出，桃園市外訂學校若以區域畫分，前3名分別為桃園區26校占31.33％、中壢區15校占18.07％及龜山區14校占16.87％，外訂學校更是有7成以上集中在桃園區。為提升營養午餐品質，確保學生用餐健康與安全，應鼓勵原外訂盒、桶餐學校以自設廚房方式供應學生午餐。

教育局回應，桃園自2011年起陸續已有6所學校新建廚房，並分享午餐資源給其他學校，包括仁和國小、田心國小、楊梅國小、新街國小、大溪國小及文昌國中。另外目前正在籌畫或建置中的新建校，有5所皆有規畫廚房硬體及設備，分別為青園國小、環北國中、文青國中小、潮音國小和仁德國小，盼有效降低桃園市學校外訂盒、桶餐比率。

至於外訂學校多數集中在桃園區，教育局坦言，桃園區因位於市區，校地空間有限，較無多餘空間設置廚房，部分學校考量校地無空間可增建廚房，因此才會採取外訂餐盒方式供應學生午餐。

教育局另提及，依學校衛生法規定，桃園設有廚房且供餐數達40班以上的學校，皆有配1名置營養師，負責學生的營養午餐及衛生督導工作。此外也會再加強學生的營養教育，指導學生應均衡攝食6大類食物。