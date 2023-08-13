ASICS CUP 亞瑟士盃三對三籃球錦標賽今年邁入第二屆，延續去年首屆報名的踴躍度和賽事內容的好評迴響，今年為增加賽事可看性擴增隊伍數，加入了社會組和擴大女生組的招募，首站12、13日兩天於台中逢甲大學登場，共計156隊參加，吸引超過600位籃球好手同場較勁。

賽事第一天特別邀請PLG桃園璞園領航猿球星李家慷、關達祐與林子洧穿上亞瑟士最新籃球鞋款 UNPRE ARS 2，與現場各方好手趣味較量。經過兩天精彩賽事與交流，各組冠軍隊伍分別為社會男子組「建國塑膠」、大專男子組「高粱馬不停蹄」，女子組由「連連看」擊敗眾多好手奪下冠軍寶座，抱走萬元獎金與亞瑟士最新款UNPRE ARS系列籃球鞋。

有別於一般三對三籃球賽事，ASICS 不僅與逢甲大學合作提供優質舒適室內場地，豐富中場遊戲與職籃球星挑戰賽更讓報名參與的選手擁有精采體驗。台灣亞瑟士總經理謝玉真表示：亞瑟士三對三賽事今年邁向第二屆，希望透過賽事聚集更多喜愛打球的好朋友，特別是今年也增加了女生組數，喜愛籃球不分性別，透過籃球與隊友留下最值得紀念的回憶。

首站台中場特別邀請到桃園璞園領航猿球星關達祐、李家慷和林子洧現身與報名球隊互動，組隊一同挑戰中場遊戲，同時於現場觀戰精彩賽況，皆表示三對三籃球賽的內容更具速度性，節奏更加緊湊，與隊友的場上默契也相當重要。

亞瑟士籃球商品不斷地進化升級，帶給消費者更多元的體驗，自從2022年開始成為領航猿贊助夥伴後，也獲得職籃球員實戰後的肯定，作為本次冠軍隊伍獎品UNPRE ARS 2系列，現正於全台熱賣中，UNPRE ARS 2 以強速敏捷為訴求，側向大底支撐設計，大幅度橫向移動及連續變向能更加穩定流暢；而女生組冠軍鞋款UNPRE ARS LOW系列，今年夏季推出亮眼清爽的配色，提供女生朋友更多元的籃球鞋選擇。