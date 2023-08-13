新北一名吳女與陳男為情侶關係，某日卻撞見陳男與A女衣衫不整共處一室，吳女心生不滿，決定解除陳男幫母親投保的保險，雙方相約談退款卻無共識，前往派出所協調仍不歡而散，吳女離去時見A女到場，認為陳男說不會再與A女見面都是謊言，在派出所前怒批陳男欺騙她並比中指。法官日前依法判處罰金3000元。可上訴。

判決書指出，111年4月某日吳女前往陳男的健身房面談退款事宜，但到了營業時間結束時仍無法達到共識，之後2人前往派出所續談，但依舊沒有共識。到了凌晨2時許，警察陪同2人步出派出所後，陳男幫替吳女招計程車，吳女突然見到A女前來，頓時怒火中燒。

吳女爆氣怒罵陳男，之前說不會再與Ａ女見面都是謊言，一氣之下便在派出所前飆罵陳男欺騙她，還氣得對陳男怒比中指。

法官審理時，吳女表示沒有對陳男比中指的這段記憶，所以無法承認或否認。

法官認，A女到場時，吳女在派出所前大聲表示自己遭陳男欺騙，並在警察及陳男面前對陳男比中指等情事，Ａ女及在場警察都證實，足認告陳男指稱其遭吳女當眾比中指侮辱應與事實相符。

法官認，而依現今一般社會通念，舉中指之手勢係意指辱罵「三字經」等言語之肢體化，含有侮辱他人、貶損他人在社會上評價地位之意義。被告以前述手勢侮辱告訴人，且侮辱地點為延平派出所前，當時亦有數人在場，自已該當不特定人得共見共聞之「公然」狀態。

法官審酌，吳女認為自己遭到劈腿及欺騙，一時氣憤而做出公然侮辱犯行，貶損陳男之名譽。吳女無任何犯罪科刑紀錄，素行良好，審理期間多次表達願意當庭向陳男道歉，犯後態度並非惡劣。衡量吳女犯罪之動機、目的、手段，極其身分、背景、月薪約2萬多元等，日前依妨害名譽罪，判處罰金3000元。可上訴。