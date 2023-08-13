55歲女星伊能靜出道多年，依舊保有凍齡美貌和纖細身材，日前她曬出自拍照，招認微發福，樂觀表示「脂肪代替膠原（蛋白）」，網友見狀都看傻，直呼「這跟微胖一點也沾不上邊」。

伊能靜曬出3張在梳化的美照，寫下「說一個微胖圈的優點，脂肪代替膠原」，照片中看得出她皮膚白皙Q彈，臉上絲毫沒有任何瑕疵，也完全看不出有變胖跡象，一點都不像已經55歲了，讓網友看了都驚艷不已。

「姐姐你這跟微胖也不沾邊啊」、「姐姐怎麼可以這麼美」、「一點也不胖，膠原蛋白滿滿」、「真的有人五十歲還長這樣嗎？」、「天哪美死了，年齡跟你沒關係」、「好年輕啊看著像二十多」。

伊能靜是演藝圈著名美魔女，年過半百也看不出歲月痕跡，不過她之前才發文鼓勵大眾愛任何時刻的自己，提倡不要歌頌青春，反遭酸民嘲諷：「所以你又為了隱藏55歲花了多少錢在臉上呢」，對此，她高EQ反擊：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始」。