許姓女子去年11月加入詐欺集團，組織「控車」集團，在網路上刊登求職、貸款等廣告，吸引林姓、楊姓被害人提供帳戶、金融卡，為求帳戶不被攔截，軟禁2人在淡水一處社區，林因身體不適，向現場控車人員反應，遭恫嚇「砍你2刀看你舒不舒服」，直至帳戶被凍結才被釋放，楊則是警方攻堅後被救出，士林地院審結，統計共31人將款項匯入許等人控制的人頭帳戶內，依加重詐欺、組織犯罪、私行拘禁等罪，判處許女有期徒刑6年，其餘4人分別判處4年到4年6月的刑度。

詐欺集團「伊凡」指示許女，成立據點管理人頭帳戶，提供每日1萬元的資金運作，去年11月9日，許女在淡水一處社區承租房屋當作據點，許女招募陳男等3人，並找來綽號「小黑」、「小郭」等人擔任現場控員。

林姓被害人在網路上看到求職廣告，依約前往淡水面試，被帶往社區地下室，許指示陳等人喝令林交出存摺、金融卡、手機、金融卡密碼、銀行帳號密碼等，並交給「伊凡」審核，要求林等人不得離開，陳等3人手持西瓜刀，要求林不得離去，當林表示身體不適想要離開時，陳等人恫嚇「砍你2刀，看你舒不舒服」，並以拳頭毆擊手臂，經過2天後，林的帳戶遭到警示，許女指示小弟將林男再送到一處超商前，釋放林男離開。

10日則以同樣手法軟禁楊姓害人，看管期間，陳等3人以人數優勢使楊不得離去，並由成員負責運送食物，當楊表示想要離開，眾人手持西瓜刀在門口看顧，不讓他離開，楊的帳戶共詐騙18人，其中匯款最多的高達500萬，而被害人一入帳後，即遭詐欺集團以轉帳方式轉出，林被釋放後報案，去年11月12日午間10時許，警方前往社區攻堅救出楊男。

陳等人辯稱是去顧賭場，但合議庭並不採信，許女因負責聯繫、招募等工作，依指揮組織犯罪，判處有期徒刑2年2月，還涉及共同犯私刑拘禁罪，陳等4人分別判處7月到10月徒刑，以及詐欺取財等罪，許女應執行徒刑6年、在場的4名控員分別判處4年到4年半不等，可上訴。