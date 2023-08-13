巴基斯坦媒體報導，瓜達爾港13日上午9時30分傳出爆炸聲和槍聲，疑似發生針對護送中方工程師車隊的襲擊事件。據報，交火目前仍在持續，瓜達爾港當地官員也已證實襲擊事件的發生。

據陸媒《環球時報》，中方接機車隊13日在瓜達爾警察局附近遭遇襲擊。中方人員共23人，車隊包含3輛SUV，1輛麵包車，均為防彈車。襲擊過程中有一簡易炸彈爆炸，麵包車受到槍擊，防彈玻璃有裂紋。

報導稱，中方人員目前沒有受傷情況，車隊暫時停留在東灣路營地，有巴基斯坦安全部隊守衛，總體情況安全。

另據《每日巴基斯坦》（Pakistan Today）最新報導，在巴基斯坦瓜達爾港的一次行動中，巴基斯坦安全部隊擊斃1名恐怖分子，另有3名恐怖分子受傷。

中國自2013年起接管瓜達爾港的管理權，並擁有40年經營權。瓜達爾深水港是靠近波斯灣和荷莫茲海峽此一世界石油運輸線路的要衝，對中國具有重要的戰略價值，然而瓜達爾港所在的俾路支省有當地分離主義武裝在內的許多派系武裝，曾發生多起襲擊事件。