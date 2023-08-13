命理專家雨揚老師在臉書上分享8／13～8／19的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖豬、狗、羊，其中生肖豬事業一飛沖天，能利用人脈資源為公司達成雙贏局面創造收益；生肖狗財運旺，可與親友合夥經營副業賺取豐厚錢財；生肖羊則是桃花爆棚，單身者能在社交中結識到一拍即合對象，有伴者可一起報名課程能促進彼此成長。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運處於低潮，由於進行專案時過於自信，導致不小心跳過重要步驟，使結果不如預期，同事對於表現也感到失望。桃花運稍弱，單身者在心儀對象情緒低落時，做出不太得體的回應，導致心灰意冷，漸漸遠去；有伴者時常忘記對伴侶的承諾，造成另一半內心疙瘩，雙方關係不復以往。財運不濟，近期開銷增多，可適當調整聚餐頻率，有助減輕財務負擔。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運不錯，能將創新的元素融入企劃中，為企劃注入新活力，獲得上司讚賞，職涯之路更加順遂。感情運不順，單身者周圍較少聊得來的對象，不妨多拓展交友圈，有助吸引志趣相投的好緣分；有伴者應尊重伴侶的私人空間，切莫觸及對方的隱私界線，以免破壞彼此信任。財運不錯，透過與長輩深入交流，可習得珍貴的理財經驗，能更有效達成儲蓄目標。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作如日中天，在專案展現出卓越的能力，讓上級體認到價值與才華，放手給出更多權限，建立不凡成就。感情運穩定，單身者多主動邀約心儀對象碰面，有助更加了解對方，讓戀情發展更加穩健；有伴者經常和伴侶一起分攤家務，使居家更加乾淨整潔，兩人關係也更和睦。財運亨通，可透過開展斜槓副業，創造更多收益，實現財務多元化的理想。

▍生肖兔

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業蒸蒸日上，透過參與大型會議，展現出色的企劃能力，迅速在公司嶄露頭角，成為眾所矚目的焦點。愛情運普通，單身者有望在外地出差時，遇到合拍的對象，展開一場浪漫的邂逅；有伴者可邀請伴侶一起共浴，享受浪漫的鴛鴦澡，打造專屬兩人的小天地。財運上揚，可嘗試自行尋找貨源，並在網路平台上進行販售，有助從中獲取豐厚利潤，迅速累積一桶金。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場能見度大增，在部門改組時，能展現出卓越的領導能力，幫助成員迅速上手新業務，提升整體工作效率。感情運不錯，單身者在與人交談時，可試著放下內心的包袱，以平常心來對待新朋友；有伴者可在行動上給予伴侶支持，幫助對方度過低潮，讓另一半感受到無比的溫暖。財運不錯，可搭配商城促銷活動，能更有效推廣新產品，賺取豐厚收入。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業持續看漲，長期與客戶的接觸下，能敏銳察覺對方的需求，並開發出符合顧客期待的商品，贏得主管的高度評價。愛情運低迷，單身者應仔細觀察暗戀對象的反應，不宜緊迫盯人，保持適當的節奏，讓感情自然發展；有伴者應避免過度關注其他異性，以免伴侶感到不安，讓雙方感情陷入危機。財運回溫，在工作優秀表現，有望加薪，賺取更多收入。

▍生肖馬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作衝勁十足，在和客戶溝通時，能以專業的服務替對方解決疑慮，提供及時的協助，廣獲各方好評。感情不太理想，單身者有時會因無法處理負面情緒，而更加焦慮，進而影響到心儀對象的評價；有伴者和伴侶分隔兩地，導致交流頻率下降，讓彼此關係因為距離而變得疏遠。財運尚可，可將手作商品放在網路平台，有望將商品推向更廣闊的受眾，賺取豐厚收益。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場鴻圖大展，在跨部門的專案合作中，有機會和資深前輩一起共事，從中獲得不少收穫，在專業領域中快速成長。桃花朵朵開，單身者有望在社交聚會中，遇到默契十足的朋友，雙方一拍即合，開啟一段甜蜜佳話；有伴者可和伴侶一起報名職訓課程，有望促進彼此成長，攜手追求成長目標。財氣滿盈，可多參加理財講座，學習投資的觀點與策略，有望賺取優渥的報酬。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業進展迅速，有望在前輩的幫助下，找到合適的經銷商，讓你能吸引更多潛在客群，在競爭激烈的市場中脫穎而出。感情運尚可，單身者可透過文字表達情感，讓心儀對象可以進一步了解內心世界；有伴者可適時接送伴侶上下班，不僅能減輕另一半的通勤壓力，也能讓對方感受到用心與付出。財運穩定，可在休假日兼職家教，將專業知識化為實質收益。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職業倦怠感降低，在新團隊的帶領下，能找回入行的初衷，建立更明確的職涯方向與目標。愛情甜蜜繽紛，單身者在與人交談時，可和對方保持眼神交流，創造輕鬆愉快的聊天氛圍；有伴者可邀請伴侶一起觀賞電影，並在觀影後進行交流與分享，讓彼此的心更加接近。財運不錯，只要在事業上投入更多的時間與精力，就有望順利提升業績，獲得豐厚的獎金。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

工作鴻運當頭，不妨主動爭取年度企劃的代理權，有望在事業里程碑中，開啟豐富且充實的篇章。感情運平平，單身者可在字裡行間營造出一種神祕感，有助引起暗戀對象的好奇心，讓對方更想了解；有伴者可給予伴侶一些正面鼓勵，有助提升另一半的自信心，讓彼此關係更和睦。財運看漲，可嘗試與親友合夥經營副業，有望賺取可觀收益。

▍生肖豬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

職場一飛衝天，能利用手邊的人脈資源，與各大品牌洽談異業合作，讓雙方達成互惠共贏的局面，也為公司創造更多收益。桃花運旺；單身者可透過變換穿著風格，散發耀眼的自信魅力，讓新朋友留下深刻的印象；有伴者在忙碌的日常生活中，能透過訊息或視訊，表達對伴侶的思念。正財豐沛，可透過朋友引薦，接觸更多合作夥伴，創造滿滿獲利機會。