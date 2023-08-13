華納兄弟今夏的大片《Barbie芭比》叫好叫座，全球賣破10億美元，不過在俄羅斯市場是空白的，因為俄烏爆戰爆發後，西方各產業都抵制俄羅斯，當然包括好萊塢。不過俄羅斯電影院已經「破罐破摔」，他們從網路下載盜版在電影院上映，所以電影裡會看到彈出式賭博網站廣告。

總部在荷蘭，立場親烏克蘭的《莫斯科時報》(The Moscow Times)報導，俄羅斯電影發行商去年採取了一項非法計劃，在未經版權所有者許可的情況下，利用電報網(Telegram)的傳送功能，下載到在哈薩克放映的網路版本。

據《Vedomosti》商業日報在今年7月的報導，今年天的2部話題電影《Barbie芭比》與《奧本海默》引發全球熱潮，但是好萊塢的各片商，其實都在嚴打盜版，阻止發動戰爭的俄羅斯也享受這場狂歡；但是仍然有非法流媒體網站以側錄或是翻拍的方式，把盜版送進俄羅斯，並出現在西伯利亞秋明市的一家電影院。

秋明市的電影院業者被媒體問到此事，業者說「我們只想在我們所處的嚴酷現實中，放映電影以提供大家一些娛樂。」

俄羅斯電影評論家多連科（Ilya Dolenko）抨擊，在秋明市放映的盜版《Barbie芭比》，品質之差令人 咋舌，因為配音是哈薩克版本的，而且持續出現彈出式賭博綏路廣告。

但電影業者辯稱，他們也知道這種品質很差，但是目前只取得這種來源，對於想要晚上出去玩的普通人來說，也是一個完全正常的選擇，他說，會繼續尋找更好的來源，更少的彈出式廣告版本。

俄羅斯發行商告訴《Vedomosti》，鑑於影院上映之間有 100 天的間隔，《Barbie芭比》與《奧本海默》的真正數位版，在秋天之後才可能出現俄羅斯影院。

《Barbie芭比》於 7 月 21 日在全球首映，有些國家選擇抵制，比如中東國家的科威特、黎巴嫩因違反傳統教條禁映，越南因為電影中的地圖出現海上虛線，讓他們聯想到9段線而禁映，但俄羅斯則是因經濟制裁，被西方片商排除在外。